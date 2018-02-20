Мужчина расстрелян на улице одного из крупнейших городов Канады

На одной из улиц крупного канадского города Брамптон (провинция Онтарио) мужчина погиб от огнестрельных ранений. Полиция ведет расследование.

По данным местной полиции, на месте происшествия очевидцы слышали несколько выстрелов, сообщает РИА Новости. Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет, погибшего от многочисленных огнестрельных ранений. По предварительным данным, инцидент носит единичный характер, угрозы общественной безопасности нет. Жертва нападения пока не опознана, жертву, данных о задержании открывших огонь также не поступало.

Брамптон с населением почти 600 тысяч жителей — один из крупнейших городов Канады, входящий в состав так называемого Большого Торонто.