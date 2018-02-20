Прерванная накануне вечером из-за тумана и вызванного им ограничения видимости работа Керченской переправы возобновлена. В настоящее время она осуществляется по фактическим погодным условиям.

Сегодня паромная переправа пока является основной транспортной артерией, связывающей полуостров Крым с остальной территорией России, по которой осуществляется транспортировка грузов и пассажиров, напоминает ТАСС. Так как работы переправы во многом зависит от погодных условий, она время от времени приостанавливается из-за сильного ветра, тумана и волнения моря.