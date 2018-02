Футболист "МанСити" Агуэро повздорил с болельщиком "Уигана"

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после проигранного матча 1/8 Кубка Англии против "Уигана" схлестнулся в рукопашную с болельщиком команды соперника. Матч проходил для "горожан" на выезде.

Инцидент произошел после того, как прозвучал финальный свисток, ознаменовавший победу "Уигана". Болельщики хозяев поля стали выбегать на поле, празднуя успех над лидером английского футбола (1:0), и в одном из моментов один из выбежавших фанатов повздорил с Агуэро. Аргентинец нанес обидчику удар и собирался и дальше продолжать выяснение отношений, однако тут же в ситуацию вмешались партнеры по команде и остальные болельщики, которые развели их по разным сторонам.

Wonder if Aguero gets looked at pushing the ref after the card & him going after a fan



New levels from city when things don’t go their way pic.twitter.com/vVujgjhHTp