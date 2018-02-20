В подводной пещере в Мексике найдены останки древнего человека

В подводной пещере в Мексике найдены останки древнего человекаЧитайте нас в Telegram
Останки жившего около 10 тысяч лет назад человека были обнаружены в крупнейшей в Мексике системе подводных пещер на полуострове Юкатан. Находка была сделана водолазами.
По предварительным данным, положение найденных останков позволяет предположить, что причиной гибели древнего человека стало некое катастрофическое событие, передает ТАСС. Для того, чтобы выяснить, кому принадлежит скелет, к проекту по изучению находки присоединится антрополог.
При погружениях в подводные пещеры были найдены алтари и другие культовые сооружения, посвященные богу торговли майя Эк-Чуаху. По предварительным оценкам, система расположенных под водой пещер простирается на 347 километров, а число находящихся в ней объектов археологического наследия цивилизации майя может исчисляться сотнями.
-
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете
- Команда Олега Знарка уверенно переиграла сборную США
- Фристайл. Илья Буров завоевал бронзу в акробатике
- Хоккеистки России в полуфинале олимпийского турнира
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Стрелял в спину: страшные кадры у храма в Кизляре
- На российского керлингиста открыли дело из-за допинга
- Помощника главы Якутии сняли с рейса
- Скандал с VIP-камерами в "Матросской тишине": подробности
- Украина наказала Россию двигателями
-
Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет
- Найдено тело девочки, которая пропала во время свадебного банкета
- ИГ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Кизляре
- Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений. Видео
- Представители WADA сорвали тренировку Алины Загитовой
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Известна российская цена нового Mercedes-Benz G-Class
- Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Названы варианты Volkswagen Teramont для России
- Владельцы сверхдорогих машин получили миллионные льготы за госсчет
-
Тиллерсон заявил о расширении санкций против России
- Мусорные облигации EM надежнее американских. Почему?
- Отказ от наличных: Швеция зашла слишком далеко?
- Разрушительное влияние США в Сирии - глобальный риск
- Медведев: нас не смогут взять в кольцо
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Правда или миф: может ли спаржа увеличить риск рака
- Голод стал сильнее после похудения? Возможно, это навсегда
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- Крафтовое пиво полезнее, чем красное вино
-
Трагедия в Кизляре: детали расследования
- Кто стрелял на Майдане: новые доказательства
- Москвичи ждут сибирских морозов
-
Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Попавший в тюрьму в Таиланде российский пенсионер вернулся домой
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Тренды кибербезопасности - 2018
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
У Рижского вокзала ребенок съехал с горки прямо под электричку
- Новый виток погодных катаклизмов в столице
- По первому участку Большого кольца метро уже пошли поезда
- Реновация жилья: в этом году для переселенцев построят 31 дом
- В Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера
- Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
- Элина Мазур: вся правда о бывшей жене Джигарханяна
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Чуркин. Документальный фильм Сергея Брилева
Рэп-ренессанс. Специальный репортаж
ОПЕК+ предстоит определиться со следующим шагом
Украина лишает Россию двигателей Ан-148
Новая партия в Британии хочет предотвратить Brexit
Писсаридес: пошлины Трампа на сталь – безумная идея
Фильм "Лёд" стал лидером российского проката
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 19 февраля 2018 года
ОНЭКСИМ продал 6% "Русала" Вексельбергу и Блаватнику
Синоптики предупреждают москвичей о сильных морозах
Сотрудники Google опять нашли уязвимость в ПО Microsoft
Снайперами на Майдане руководили нынешние власти Украины
Дженнифер Лоуренс уходит из кино
Сотрудники Apple столкнулись с неожиданной опасностью
Путин и Эрдоган обсудили операцию в районе Африна
Стартовала российская сборка кроссовера Skoda Kodiaq
Кросс-версию Lada Xray заметили на тестах
Лара Крофт стала новой куклой Barbie
В Ростове-на-Дону умерла мать Кирилла Серебренникова
Появилось первое фото большого седана от Peugeot
Программа "60 минут по горячим следам"
Самые интересные и необычные катки России
"Реверс" – спектакль-поиск от постановщиков Cirque du Soleil
Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере