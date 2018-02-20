В подводной пещере в Мексике найдены останки древнего человека

Останки жившего около 10 тысяч лет назад человека были обнаружены в крупнейшей в Мексике системе подводных пещер на полуострове Юкатан. Находка была сделана водолазами.

По предварительным данным, положение найденных останков позволяет предположить, что причиной гибели древнего человека стало некое катастрофическое событие, передает ТАСС. Для того, чтобы выяснить, кому принадлежит скелет, к проекту по изучению находки присоединится антрополог.

При погружениях в подводные пещеры были найдены алтари и другие культовые сооружения, посвященные богу торговли майя Эк-Чуаху. По предварительным оценкам, система расположенных под водой пещер простирается на 347 километров, а число находящихся в ней объектов археологического наследия цивилизации майя может исчисляться сотнями.