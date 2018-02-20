Фристайлистка Демидова стала шестой в хаф-пайпе, золото – у Шарп

На проходящих в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх в 11-й день соревнований состоялся финал по лыжному фристайлу в хаф-пайпе. Эта дисциплина была представлена фристайлисткой из России Валерией Демидовой, пробившейся в финал с 10-го места квалификации. По итогам финального проката россиянка с результатом 80,60 балла смогла занять шестое место.

Обладательницей золотой медали стала канадская спортсменка Кэсси Шарп. Ее результат составил 95,80 балла. Серебряную медаль завоевала Мари Мартино из Франции (92,60) бронза – у американской спортсменки Бриты Сигурни (91,60).