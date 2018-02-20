Американская компания работает над созданием сверхлегкой ракеты

20 февраля 201805:58
Американская компания работает над созданием сверхлегкой ракетыЧитайте нас в Telegram
В США разрабатывают самую легкую в мире ракету. Об этом сообщает телеканал ABC7, которому якобы случайно удалось заснять "странный объект" на базе морской авиации в Аламиде.
По данным телеканала "Россия 24", называется эта сверхлёгкая ракета – Астра. Её высота всего 12 метров. Для сравнения: сверхтяжелый носитель "Фэлкон Хэви" – почти в шесть раз больше. На низкую околоземную орбиту "Астра" способна доставить около ста килограммов грузов.
Также журналисты выяснили, что разработкой этого носителя занимается некая начинающая компания, у которой пока даже нет названия и которая не торопится делиться с прессой своими планами.
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