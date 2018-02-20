Минюст США продолжает ставить палки в колеса пророссийским СМИ

Условия работы для СМИ в США всё ухудшаются. Об этом заявили в российском посольстве. Основанием послужило то, что американская компания RIA Global, которая производит контент для международного агентства "Спутник", зарегистрировалась как иностранный агент. Сделано это было по требованию Минюста США.

Российская сторона расценила подобный ультиматум в адрес компании как "акт, направленный против свободы прессы", отмечает телеканал "Россия 24". По словам наших дипломатов, ответные меры не заставят себя ждать.