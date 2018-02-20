Неизвестные совершили магический ритуал у офиса премьера Таиланда

Полиция Таиланда ведет розыск неизвестных, совершивших магический ритуал на территории комплекса правительственных зданий, где расположен рабочий кабинет премьер-министра страны.

Место проведения ритуала нашли в кустах, растущих на лужайке перед зданием Дома правительства. На то, что там была проведена некая таинственная церемония, указывает полусгоревший пучок палочек благовоний, используемых в религиозных и магических церемониях, и сгоревший полностью очень большой пучок таких же палочек, передает РИА Новости. Предполагается, что ритуал мог быть проведен противниками правительства с вредоносной целью.

Как стало известно в ходе расследования, в последний день старого года по китайскому лунному календарю автомобиль опрокинул и разбил большую каменную вазу с живым цветком лотоса, стоявшую у подъезда главного здания Дома правительства. Считается, что разбитый в канун Нового года предмет приносит несчастье его владельцу, особенно если этот предмет — ваза с живым лотосом, установленная по правилам фэншуй.

Офис премьер-министра уже отреагировал на произошедшее: на фасаде главного здания Дома правительства появились красные бумажные фонарики, по поверью, предохраняющие от злых духов и приносящие удачу.