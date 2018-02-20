Баки американского истребителя чудом не убили японских рыбаков

В японской префектуре Аомори произошло очередное ЧП с американским боевым самолетом: на вылетевшем с авиабазы Мисава истребителе F-16 загорелся двигатель.

После произошедшего пилот сбросил два подвесных топливных бака в озеро Огавара, после чего возвратился на базу, сообщает РИА Новости. По свидетельству рыбаков, занимавшихся промыслом моллюсков, баки упали неподалеку от одной из рыболовецких шхун, подняв столб воды на высоту до 15 метров.

Местные власти пообещали потребовать от американской стороны объяснений и выяснения причин происшествия, а также принятия мер для предотвращения подобного в дальнейшем.