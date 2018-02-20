МОК – о допинге Крушельницкого: разочаровывает, когда это происходит на Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали ситуацию вокруг положительной пробы "А" российского керлингиста Александра Крушельницкого. По словам представителя организации Марка Адамса, в случае выявленного саботажа спортсмена, российской стороне необходимо будет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Расследование ведется, и, конечно, есть разочарование от того, что такое происходит на Олимпийских играх – заявил Адамс, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – С другой стороны, это доказывает, что наша система работает. Отмечу, что читал о том, что спортсмену могли подсыпать мельдоний... Если есть какие-то доказательства этого, то ему стоит обратиться в CAS – это то самое место, где нужно делать такие заявления".

"Что же до церемонии закрытия Игр, то рабочая группа МОК рассмотрит тонкости по каждому варианту и за день до окончания Олимпиады огласит свои рекомендации исполкому. Мы постоянно контактируем с делегацией Олимпийских спортсменов из России. Но пока мне неизвестно, вернул ли Крушельницкий аккредитацию или нет – каких-то специальных правил о том, куда и как ее возвращать не существует, но у меня пока нет никакой информации".

Напомним, что результаты допинг-пробы "В" Крушельницкого будут оглашены утром вторника.