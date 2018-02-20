Аргентинская Ла-Пампа охвачена огнем

В аргентинской провинции Ла-Пампа вызванные сухой погодой и грозами пожары в течение февраля уничтожили уже около 800 тысяч гектаров растительности.

Хотя к минувшему воскресенью пожарным удалось взять ситуацию на большей части территории под контроль, однако последовавшая после этого гроза вызвала три новых очага возгорания, передает ТАСС.

Сейчас в работе по ликвидации природных пожаров задействовано множество пожарных и служащих сил гражданской обороны, в том числе, их коллеги из соседних провинций, а также полицейские.