Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан может стать тренером сборной России по шорт-треку. Выдающийся спортсмен, не допущенный МОК к Играм в Пхенчхане, планирует завершить карьеру и перейти на тренерскую работу.

"После завершения карьеры Виктор может остаться в России и впоследствии войти в тренерский штаб сборной. Этот вопрос с Аном уже обсуждался – он обещал подумать и дать ответ" – сообщают "Известия".

Не забыли про Ана и на его родине в Южной Корее. Корейцы также хотят видеть шестикратного олимпийского чемпиона одним из тренеров сборной.