В Чувашии суд обязал заключенного самостоятельно свести свастики-тату

Чебоксарский районный суд обязал заключенного из колонии N6 свести нацистские татуировки.

На груди у осужденного нарисованы кресты с загнутыми концами, направленными по часовой стрелке. Суд привлек заключенного к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики и оштрафовал на тысячу рублей. Кроме того, суд постановил "конфисковать предмет правонарушения в виде самостоятельного удаления осужденным на своем теле двух татуировок".

Между тем правозащитник Алексей Глухов заявил "Интерфакс", что свести татуировку в колонии невозможно, так как там нельзя достать острый предмет.

"Кроме того, нельзя самостоятельно нанести или удалить рисунок с тела — это злостное нарушение, членовредительство, за которое можно попасть в штрафной изолятор на 15 суток", — сказал Глухов.

По его мнению, это будет "актом бесчеловечного обращения, запрещенного Конституцией".