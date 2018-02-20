Женщина-бармен убила клиента пятью ударами кулака

В подмосковной Коломне сотрудники правоохранительных органов задержали женщину-бармена по подозрению в избиении до смерти посетителя, передает ТАСС.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, 17 февраля в одном из кафе Коломны между сотрудницей кафе, работавшей барменом, и посетителем произошел конфликт, переросший в драку. Женщина ударила клиента по голове и лицу не менее пяти раз. От полученных ударов мужчина упал, ударился головой о кафель и умер. По данным экспертизы, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ.

Следствием установлено, что у подозреваемой есть непогашенная судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ. Коломенский городской суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. Ранее погибший мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Представитель СКР отметила, что в ближайшее время по запросу следствия суд изберет меру пресечения в отношении подозреваемой.