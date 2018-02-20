Федерация керлинга примет участие в слушаниях по делу Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело керлингиста из России Александра Крушельницкого 22 февраля. На заседании будет присутствовать руководстве Федерации керлинга России во главе с президентом Дмитрием Свищевым.

Заседание должно было состояться во вторник, но было перенесено на четверг. Результат пробы "В" Крушельницкого также пока стал достоянием гласности. В пробе "А" был обнаружен мельдоний, что и стало причиной главного допингового скандала на Играх.

В заседании примет участие руководство Федерации керлинга России. Президент организации Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что федерация делает все, чтобы защитить спортсмена. "Мы полным составом Федерации керлинга России вылетаем в Пхенчхан на заседание CAS, которое предварительно назначено на четверг. Но я не исключаю, что оно может пройти и завтра, поэтому мы хотим прилететь в Пхенчхан заранее. Летят начальник команды Татьяна Харченко, я, все остальные на месте ждут нас. Мы сейчас не можем оставить ребят одних в такой ситуации".