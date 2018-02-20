В Кизляре прощаются с расстрелянными у Свято-Георгиевского храма

В дагестанском Кизляре прощаются с жертвами нападения на прихожан православного храма, передает ТАСС. Желающие проводить в последний путь пятерых погибших женщин пришли на церемонию за несколько часов до начала панихиды, у многих в руках цветы.

В числе собравшихся — военнослужащие, школьники, пенсионеры, домохозяйки, работники различных предприятий, богословы и представители власти.

Прощание проходит в Свято-Георгиевском храме, около которого и произошла трагедия. Погибшие будут похоронены на территории храма.

"Все они пострадали за веру, были убиты около храма, и они будут похоронены здесь же, во дворе. На территории храмов хоронят в исключительных случаях — только настоятелей... или людей, внесших какой-то вклад. Это все были постоянные прихожане, они трудились на благо церкви, во славу божию, и они удостоились такой чести", — сказал настоятель храма Павел Каликин.

Как сообщалось ранее, в воскресенье преступник открыл стрельбу возле Свято-Георгиевского храма в Кизляре. В результате нападения пять человек погибли, еще четверо ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии.

После попытки скрыться, нападавшего застрелили полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство с отягчающими обстоятельствами" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ.

Как известно, город Кизляр находится в 170 километрах от Махачкалы, население города составляет порядка 50 тысяч человек. В нем проживают представители более десяти различных национальностей, около 40% населения — русские.

Свято-Георгиевский храм был построен в 1995 году на средства администрации и предприятий Кизляра, освящен в 2002 году. При храме организована воскресная школа и работает библиотека православной литературы.