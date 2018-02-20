Хоккеисты России в четвертьфинале сыграют с Норвегией

На олимпийском хоккейном турнире мужских сборных продолжаются матчи 1/8 финала. Вслед за командой США в следующий круг плей-офф вышла сборная Норвегии, которая переиграла соперников из Словении – 2:1 в овертайме. Скандинавы теперь сыграют против хоккеистов из России.

Матч Словения – Норвегия получился довольно скучным и за 60 минут основного времени соперники забили только два гола. Открыл счет словенец Урбас на 6-й минуте, а в третьем периоде на 43-й Кристиансен восстановил равновесие. Решающий гол в овертайме забросил Бонсаксен.