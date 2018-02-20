Роскомнадзор пока не планирует блокировать YouTube

Роскомнадзор пока не намерен блокировать видеохостинг YouTube из-за размещенного там фильма Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске.

Ранее суд внес ролик, в котором утверждается о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, в реестр запрещенной информации. В связи с этим Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта Навального, где эта информация не была удалена. Кроме того ведомство потребовало от Googlе удалить аналогичные материалы с видеохостинга YouTube. Однако официального ответа от компании пока не пришло.

"На сегодняшний день вопрос о блокировке YouTube не стоит. С YouTube идет диалог. Они воспользовались своим правом, обратились к владельцам соответствующих аккаунтов, чтобы они их удалили", — сообщил РИА Новости руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

8 февраля Алексей Навальный опубликовал материал, заявив, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей Олегу Дерипаске. В качестве доказательств оппозиционер привел фото и видео, опубликованные в Instagram девушкой по имени Настя Рыбка. При этом Навальный сделал вывод, что на яхте Дерипаска и Приходько обсуждали международную повестку и бизнес-вопросы.

Представитель Дерипаски заявил, что обвинения лживы, и бизнесмен намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. После внесения данной информации в реестр запрещенных материалов большинство ресурсов, в том числе все СМИ, удалили фильм Навального.

Против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) Дерипаска подал иск в суд за размещение в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя, без его согласия.