Стокгольмский террорист: убивать шведов, чтобы помочь ИГ

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Атака на Стокгольм 5 часов назад
Стокгольмский террорист: убивать шведов, чтобы помочь ИГЧитайте нас в Telegram
39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, совершивший наезд на людей на грузовике в центре Стокгольма, заявил, что собирался убивать шведов ради поддержки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает ТАСС.
Во вторник в окружном суде шведской столицы во время своего первого допроса на очередном слушании он сказал, что "в начале апреля 2017 года поступил призыв от нашего эмира к совершению терактов во всей Европе, США и России, и я послушался". По словам допрашиваемого, целями терактов могли быть мосты, здания — "все, что принадлежит врагам ИГ".
Акилов заявил, что целью его поездки было – убить шведских граждан. Он хотел, чтобы "Швеция прекратила войну против халифата, чтобы перестала посылать своих солдат в зону боевых действий. И перестала слать гигантские суммы денег на борьбу с нашим халифатом", — пояснил он. Вопрос ведется по-русски через переводчика. Обвиняемый утверждает, что Швеция занимается спонсированием войны, "в которой гибнут миллионы невинных мусульман".
Как сообщалось, 7 апреля 2017 года с помощью угнанного грузовика был совершен наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Грузовик проехал по ней 550 метров. Ранения получили 10 человек, пятеро погибли. Прокуратура задержала предполагаемого водителя — 39-летнего Рахмата Акилова из Узбекистана. Согласно судебно-психологической экспертизе, у подозреваемого отклонений не обнаружено.
В истории Швеции этот судебный процесс является одним из крупнейших. Потерпевшими по этому делу признаны более 100 человек. Предполагается, что приговор будет вынесен до конца июня. Прокуратура требует для Акилова пожизненного заключения с последующей депортацией и запретом на въезд на территорию Швеции.
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