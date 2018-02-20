"Встречаться будем": робкий водитель подбросил взятку инспектору в центре Москвы

На два года рискует отправиться в колонию владелец Land Rover за дачу взятки инспектору ДПС, который остановил его в центре Москвы за вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Страж порядка снял на видео муки выбора водителя.

Продолжительная беседа с обуреваемым сомнениями 43-летним москвичом состоялась вечером на Смоленской улице, где полицейские остановили его джип для проверки документов. Странное поведение и запах алкоголя вызвали у них закономерные подозрения, но стоило им предложить мужчине "дыхнуть в трубочку", как он тут же принялся уговаривать инспекторов разойтись миром.

"Я боюсь рисковать. Может, он конечно там ничего и не покажет, но я боюсь. Возьмите то, что я предлагаю, и никто никогда в жизни об этом не пожалеет. Мы еще, может, останемся друзьями. Ну, потом встречаться будем", — робко предположил водитель по имени Константин.

Сотрудник ДПС несколько раз предупреждал его об уголовной ответственности, но после длительных сомнений мужчина все же выбрал самый простой, как ему показалось, способ решения конфликта — подсунул инспектору 30 тысяч рублей и покинул салон служебного авто.

Теперь владелец Land Rover не только лишится водительских прав, но и рискует отправиться в места не столь отдаленные за дачу взятки сотруднику при исполнении.