Шорт-трек. Екатерина Ефременкова продолжит борьбу на дистанции 1 000 метров

В Пхенчхане продолжаются соревнования по шорт-треку. Екатерина Ефременкова прошла квалификацию в беге на 1000 метров. Еще одна спортсменка из России Софья Просвирнова была дисквалифицирована.

Екатерина Ефременкова успешно прошла квалификационный забег и продолжит борьбу в четвертьфинале. Не сможет составить ей компанию Софья Просвирнова. В своем забеге Софья заняла второе место вслед за китаянкой Цзинь Юй Ли. Однако Просвирнова была дисквалифицирована вместе с немкой Анной Зайдель.

Соревнования на дистанции 1000 метров продолжатся 22 февраля. В этот день пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.