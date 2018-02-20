Президент футбольного "Ростова" подтвердил миллионные долги клуба

Клуб российской футбольной премьер-лиги "Ростов" находится непростой финансовой ситуации, что подтвердил журналистам президент "желто-синих" Арташес Арутюнянц. В свете недавно наложенного на команду запрета на регистрацию новых футболистов южане ищут возможности выйти из пике.

"Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов, — цитирует Арутюнянца издание "Спорт-экспресс". – Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме".

По словам президента, команда готовится к второй части сезона на третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив: "Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят".

Когда Арутюнянца спросили по 400-миллионый долг перед покинувшими клуб игроками, то он фактически подтвердил сумму. "Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам", — сказал функционер, отметив, что 400 млн рублей – цифра, близкая к реальной.