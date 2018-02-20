Экстрадированный из Германии водитель-убийца сядет на два года

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам водителя Александра Ломова, который сбил насмерть пешехода в центре Москвы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, ему на год запрещено управлять транспортным средством, передает "Интерфакс".

Авария произошла в декабре 2016 года на Бауманской улице. Ломов на своем "Мерседесе" выехал на тротуар и сбил мужчину. Удар был такой силы, что пешеход отлетел на несколько метров и скончался на месте. Сам Ломов вначале подошел к месту аварии, но даже не стал смотреть на погибшего, а начал о чем-то разговаривать со своим приятелем. Затем Ломов сел в свой "Мерседес" и уехал.

После этого виновник аварии бежал из страны и скрывался в Германии. Через несколько месяцев он пытался вылететь из Мюнхена по поддельным документам. Его объявили федеральный, а затем в международный розыск. В августе 2017 года он был выдан России.