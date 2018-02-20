В офисе дагестанского "Газпрома" идет выемка документов

В Махачкале силовики проводят выемку документов в офисе компании "Газпром межрегионгаз Махачкала". Оперативные мероприятия идут в здании, расположенном на улице Ярагского.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах республики, данные действия проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Однако что это за дело, он не уточнил.

В самой компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" подтвердили факт проведения проверочных мероприятий, однако заявили, что это был не обыск, и никаких документов правоохранительные органы не изымали.

Ранее в начале февраля в Дагестане были задержаны премьер-министр Абдусамад Гамидов, два вице-премьера Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр образования Шахабас Шахов. Все они подозреваются в хищениях. В столицу их этапировали под особым конвоем ФСБ. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО.