ВКС России примут на вооружение планирующую бомбу уже в этом году

Новейшую планирующую авиационную бомбу "Дрель" примут на вооружение в 2018 году. Государственные испытания боеприпаса начались еще в 2016 году и в скором времени должны завершиться, рассказал агентству РИА Новости глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

ПБК-500У "Дрель" разработана в московском научно-производственном объединении "Базальт", которое входит в "Техмаш". Известно о ней пока не очень много: калибр боеприпаса – 500 килограммов, а самостоятельно она способна пролететь несколько десятков километров.

Преимуществ у подобной бомбы несколько. Так, самолет может сбросить ее на цель, не подставляясь под возможный огонь комплексов ПВО ближнего радиуса действия. Кроме того, у бомбы нет двигателя и системы наведения. Поэтому стоит она дешевле, чем, например, крылатая ракета, а весь корпус можно заполнить взрывчаткой и поражающими элементами.

По неподтвержденным данным, один из вариантов "Дрели" несет самоприцеливающиеся боевые блоки. Они вылетают из бомбы над предполагаемой целью, спускаются на парашютах и ищут вражескую бронетехнику. Как только инфракрасный датчик засекает тепло от двигателя танка или БМП, боеприпас выстреливает в него кумулятивным ядром. Оно легко пробивает тонкую крышу башни или моторного отсека боевой машины.