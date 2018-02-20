Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Казахстане

Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего он слетел с дороги и перевернулся. В автобусе находились пассажиры, авария попала на камеры.



ДТП произошло утром в четверг, 15 февраля, в Семее.



На кадрах видно, как автобус на скорости поворачивает по слишком широкому радиусу сваливается в кювет.



Как сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу УВД Семея, водитель автобуса пытался пересечь т-образный перекресток на желтый сигнал светофора и выбрал небезопасную скорость, в результате чего и произошло ДТП.



В аварии пострадали три человека, они с серьезными травмами были доставлены в больницу. Водитель привлечен по административной статье.

