Двоеборец Эрнест Яхин был 15-м в прыжках с трамплина

В Пхенхчане начались личные соревнования двоеборцев. После первого вида программы — прыжков с большого трамплина лидирует японец Акито Ватабе. Спортсмен из России Энест Яхин занимает 15 место.

Судьи оценили прыжок Эрнеста в 114.1 баллов. Этот результат позволил Яхину занять 15 место среди 48 участников. У Эрнеста есть шанс улучшить результат во втором виде программы – беге на 10 км.

Лучший результат показал японец Акито Ватабе — 138.9 баллов. На втором месте идет норвежец Ярль Магнус Рийбер , уступающий лидеру три десятых балла. На третьем месте пока австриец Вильгельм Денифль – 135.