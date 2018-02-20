Вред от постоянного использования чистящих средств сравним с ежедневным курением

Регулярное использование чистящих спреев или другой подобной продукции влияет на здоровье человека ничуть не меньше, чем выкуривание пачки сигарет в день.

Норвежские учёные из Бергенского университета на протяжении 20 лет отслеживали данные о здоровье более шести тысяч человек, средний возраст которых составлял 34 года на момент регистрации в исследовании. Часть испытуемых пользовалась чистящими средствами, отмечают авторы.

В рамках работы учёные измеряли функции лёгких участников при помощи тестирования количества выдыхаемого воздуха. Затем они тщательно изучили полученные результаты наряду с ответами на вопросы, на которые отвечали испытуемые. Например, у людей спрашивалось, как часто они пользуются чистящими средствами и работают ли они в сфере оказания услуг по профессиональной уборке.

Оказалось, что у женщин, работающих уборщицами или регулярно пользующихся чистящими спреями либо другими моющими средствами для уборки дома, наблюдалось большее снижение функции лёгких с течением времени. Данные сравнивались с показателями женщин, которые не пользовались подобной продукцией (или не убирались по дому). Так, количество выдыхаемого воздуха сократилось с годами у женщин, которые регулярно убирались с применением всё тех же чистящих средств.

По данным исследования, у женщины, регулярно пользующихся чистящими средствами, наблюдалось заметное снижение жизненной ёмкости лёгких. Имеется в виду максимальное количество воздуха, которое может быть набрано в лёгкие после максимального полного выдоха.

Регулярное использование чистящих средств людьми, работающими в сфере оказания профессиональной уборки, также на 40 процентов увеличило риск развития астмы, говорят авторы работы.

Отмечается, что специалисты приняли во внимание факторы, которые могли повлиять на результаты, — курение, индекс массы тела и другие.

Как говорит старший автор работы профессор Бергенского университета Сесилия Сванес (Cecilie Svanes), на сегодняшний день появляется всё больше данных о краткосрочном влиянии химических веществ от чистящих средств на астму. "Но нам не хватает знаний о долгосрочных эффектах", — добавляет она.

По её словам, исследователи опасались того, что такие химические вещества, постоянно наносящие небольшой ущерб дыхательным путям за счёт того, что люди вдыхают их день за днём, годом за годом, могут ускорить темпы снижения функции лёгких, которое происходит с возрастом.

Как отмечает в пресс-релизе ведущий автор исследования Эйстейн Сванес (Øistein Svanes) из Бергенского университета, люди, которые работали уборщиками или регулярно убирались дома в течение 20 лет, имели снижение функции лёгких, которое было эквивалентно выкуриванию 20 сигарет в день в тот же период.

Такие продукты, по всей видимости, больше повлияли на жизненную ёмкость лёгких у женщин, чем на тот же показатель у мужчин. Но справедливости ради учёные отvечают: число мужчин в исследовании было небольшим по сравнению с количеством представительниц прекрасного пола.

По мнению экспертов, ухудшение лёгочной функции связано с повреждением, которое моющие средства наносят слизистой оболочки, выстилающей дыхательные пути, в результате чего происходят постоянные изменения.

К слову, результаты другого исследования, проведённого в 2017 году французскими учёными, показало: у медсестёр, которые пользовались дезинфицирующими средствами для очистки поверхностей по крайней мере один раз в неделю, был на 24-32 процента выше риск развития заболеваний лёгких.

Специалисты советуют людям избегать подобных продуктов, а вместо них пользоваться салфетками из микрофибры и водой.

Результаты исследования норвежских учёных представлены в научном издании Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о другой бытовой проблеме: губку для мытья посуды "захватывают" миллиарды микробов, которым не страшен даже кипяток. А вот другие исследователи назвали уборку в доме способом продлить жизнь (правда, здесь речь идёт всё же о физической активности).

Ещё одни специалисты уверены, что уборку по дому нужно доверить роботам, тогда проблем со здоровьем будет меньше, а свободного времени станет больше.