Экс-барабанщик "Черного кофе" обнаружен мертвым

В Брянске найдено тело бывшего барабанщика группы "Черный кофе" Сергея Чернякова. Музыканту было 58 лет. Причины смерти мужчины сейчас выясняются.

Обнаружили тело Чернякова соседи барабанщика в его собственной квартире в Бежицком районе города.

"Когда он умер, будем выяснять. Наши следователи проводят проверку, причина смерти будет ясна по результатам экспертизы. Пока оснований для возбуждения уголовного дела нет", — сообщил РИА Новости официальный представитель СУ СК РФ по региону Сергей Цыганок.

Известный рок-музыкант Сергей Черняков родился в Брянске 7 апреля 1959. Вместе с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым был участником группы "Лейся песня". Затем участвовал в группе "Альфа". В 1986-1988 годах выступал в составе группы "Черный кофе". В частности, записывал альбомы "Светлый металл", "Переступи порог", миньон "Черный кофе". Вместе с группой объездил весь СССР. Работал с Ольгой Кормухиной и Игорем Куприяновым.