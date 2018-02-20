Шорт-трек. Александр Шульгинов вышел в четвертьфинал на пятисотке

Шорт-трекист Александр Шульгинов пробился в четвертьфинал в беге на 500 метров. Семен Елистратов и Павел Ситников завершили борьбу.

Александр Шульгинов шел последним в своем забеге, но благодаря завалу он занял второе место. Шульгинов продолжит борьбу в четвертьфинале. Финал соревнований на пятисотке пройдет в последний день Олимпиада 25 февраля.

К сожалению, не смогут составить компанию Александру Шульгинову два других спортсмена из России. Павел Ситников был дисквалифицирован, а Семен Елистратов занял третье место в своем забеге и завершил борьбу.