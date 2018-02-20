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20 февраля 201815:17 Евгений Нипот

Мельдоний может стоить карьеры самой красивой паре Олимпиады

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Стал известен результат допинг пробы "Б" российского кёрлингиста Александра Крушельницкого. Он оказался положительным. При этом концентрация мельдония свидетельствует о его однократном употреблении. Об этом говорится в заявлении делегации Олимпийского комитета России. К тому же проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, как и все предыдущие, была отрицательной.

Мельдоний снова испортил кровь российским спортсменам. На этот раз положительные допинг-пробы обнаружены у Александра Крушельницкого. Он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал первую в истории российского кёрлинга олимпийскую медаль. Молодые люди, которых журналисты окрестили самой красивой парой Олимпиады, теперь рискуют лишиться награды. И вовсе – получить дисквалификацию.

"Антидопинговое подразделение Международного спортивного арбитража на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане подтверждает факт начала нового производства. Оно было начато в отношении спортсмена Александра Крушельницкого (кёрлинг) в ответ на обращение Международного олимпийского комитета".

Скандал с мельдонием катком прошелся по российскому спорту. Началось все чуть меньше двух лет назад. Препарат, который позволял атлетам быстро восстанавливаться после интенсивных тренировок, Всемирное антидопинговое агентство внесло в стоп-лист в начале 2016 года.

Затем стартовал целый марафон дисквалификаций наших спортсменов. Следы милдроната обнаружили в пробах фигуристки Екатерины Бобровой, шорт-трекиста Семена Елистратова. Однако потом выяснилось, что препарат накапливается в организме. И тесты дают положительный результат еще долгое время. Кроме того, выброс мельдония в кровь могут спровоцировать разные вещества.

"И если спортсмен, который применял мильдронат, бросил, проверился, а он выпил, например, большую дозу карнитина – результат такой, что карнитин выбрасывает мельдоний обратно в кровь", — пояснил Ивар Калвиньш, руководитель Латвийского института органического синтеза, изобретатель медицинского препарата "Милдронат".

Между тем, коллеги по спортивному цеху сомневаются, что Александр Крушельницкий мог сознательно пойти на прием допинга. Тем более в условиях столь пристального внимания к Олимпийским атлетам из России.

"Поскольку громкий скандал идет два года уже, я не верю, что нормальный парень мог взять и на Олимпиаде этот препарат использовать. Я знаю, что здесь на территории нет подобных препаратов – это значит, что препарат попал каким-то образом извне", — удивлен Сергей Беланов, тренер женской сборной по кёрлингу.

Весь сезон пара показывала уверенные результаты на международных соревнованиях. На предолимпийских сборах кёрлингисты сдавали пробы на допинг, которые не выявили никаких следов мильдроната.

"Нельзя исключать вины спортсменов. Мог кто-то подбросить – это все возможно, но мы исходим из кодекса WADA – плохой закон, но закон. Написано, что мельдоний запрещен, и он не должен быть в организме, и вся ответственность за то, чтобы не попал в организм спортсмена, лежит на спортсмене", — заявил Анатолий Песков, член совета директоров Международной ассоциации спортивного права.

Представители Федерации кёрлинга России запросили данные с видео камер из Японии и Южной Кореи. Там спортсмены готовились к Играм. Также обратились в Следственный комитет России. В организации просят правоохранителей выяснить, как допинг мог попасть в организм Крушельницкого.

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