В Красноярске выбрали десять финалистов Startup Tour

В Красноярске определены 10 финалистов конкурса Open Innovations Startup Tour, которые примут участие в масштабной конференции для предпринимателей Startup Village в инновационном центре "Сколково" 31 мая и 1 июня 2018 года.

Startup Tour проходил на площадке Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) 19 и 20 февраля. Заявки на участие в конкурсе подали 119 проектов, из которых сначала были отобрали 30 наиболее перспективных, а затем жюри уже определило лучших инноваторов регионального этапа по итогам выступлений авторов проектов.

В треке "Биомедицинские технологии" победителями стали: 1 место — Дмитрий Попов (компания "Новые технологии", проект "Интеллектуальные системы хранения с использованием озона"); 2 место — Константин Кистерский (проект "Разработка новых 3D-функциональных костных имплантатов и материалов для реконструкции дефектов костной ткани на основе полностью биоразрушаемых и биосовместимых полимеров"); 3 место — Михаил Титович (АгроСкан24. Точное земледелие).

В треке "IT-технологии" 1 место занял Сергей Дорофеев (Planyway, проект календаря и таймлайна для сервиса управления задачами Trello); 2 место у Юрия Давыденко (проект "Использование передового комплекса геофизических методов для поиска термальных вод"); замыкает тройку призеров Антон Анфимов Антон (проект PetsMap).

В "Индустриальном треке" первое место было разделено между двумя победителями — НПП "Сибэкосорб СФУ" (проект "Производство сорбентов с активной биологической составляющей, предназначенных для природоохранных технологий") и компанией "Эфре Поиск" (директор Алексей Джежора, проект "Модуль Эфре — найти точку опоры и повернуть мир силовой электроники градуса на два — три!"). На втором месте оказался Егор Воднев с проектом Qubius (офисная кабина для звонков и переговоров), на 3 месте – Валентина Ратушняк (проект "Устройство для автоматического удаления льда с проводов ЛЭП").

Суперфиналистом конкурса выбран Сергей Дорофеев с проектом Planyway. Победителю вручили приз — 300 тысяч рублей.

"Уровень проектов с точки зрения науки остается достаточно неплохим на протяжении последних лет. Но что стало гораздо лучше, так это умение стартапов представлять свои проекты, строить презентации, просчитывать бизнес-модели. Эти составляющие, конечно, еще можно улучшать, но уровень уже достаточно неплохой. Плюс стало больше проектов, которые уже продаются на рынке", — рассказал Руслан Алтаев, директор по развитию и работе с ключевыми партнерами Кластера биологических и медицинских технологий фонда "Сколково", член жюри трека "Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве".

"Спасибо городу за замечательную встречу и прекрасные проекты. Теперь я знаю Красноярск, как сильную площадку для проведения Startup Tour", — отметил Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково".

Кроме того на этапе Open Innovations Startup Tour в Красноярске также были отобраны десять проектов, рекомендованных для участия в финальном отборе по программе "Старт" Фонда содействия инновациям в рамках Startup Village.

Помимо конкурса стартапов в Красноярке также состоялась презентация проектов резидентов фонда "Сколково" ведущим компаниям региона Skolkovo Demo Day. Одним из направлений деловой программы форума стало обсуждение перспектив развития женского предпринимательства в условиях цифровой экономики.

"В условиях цифровой экономики нам уже сейчас нужно задуматься, как защищать свою бизнес-идею. Еще одним важным моментом является формирование команд и новых подходов к их мотивированию. Очень важно спрогнозировать траектории развития каждого члена команды, прогнозируя, что она не развалится с учетом распределенности ее членов, работающих удаленно", — пояснила Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО "Сколково Форум".

Региональный тур институтов развития по регионам РФ Open Innovations Startup Tour, организованный в целях развития инновационного предпринимательства, проводится в разных городах России, начиная с 2011 года. За это время в нем приняли участие 40 тысяч человек. Красноярск стал вторым городом на маршруте Startup Tour в 2018 году. Следующим в списке будет Южно-Сахалинск, где финалистов конкурса определят 28 февраля и 1 марта.