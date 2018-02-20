Смешанную эстафету биатлонистов выиграли французы. Россияне - девятые

На биатлонном турнире Олимпиады в Пхенчхане завершилась смешанная эстафета – последний вид программы, в котором участвовали россияне. В мужской и женской командных гонках у нас нет полного состава. "Смешанку" выиграли спортсмены Франции. Олимпийские атлеты из России – девятые.

На первом этапе за нашу команду бежала Ульяна Кайшева, которая отлично прошла стрельбу лежа и держалась в группе лидеров. На "стойке" россиянка дважды промахнулась, что отбросило ее в район 10-го места с 20-секундным отставанием. Эстафету Кайшева передала Татьяне Акимовой на 12-й позиции. Лидировали команды Италии, Германии и Франции.

Акимова форсировать события не стала: было ясно, что хорошего результата поможет достичь только быстрая и точная стрельба. Точно получалось, быстро – не всегда. Татьяна поначалу сохраняла тот отрыв, что создали соперницы от Кайшевой, но затем отставание стало расти. После второго женского этапа лидировали "стреляющие лыжники" Германии, а затем с полуминутным отрывом шли итальянцы и белорусы.

Первым из наших мужчин в минуте и 14 секундах от лидеров принял старт Антон Бабиков. От него требовалось то же, что и от девушек: не "завалить" стрельбу. Было понятно, что ногами россияне догнать фаворитов не способны, так что оставалось рассчитывать на чужие ошибки на стрельбище.

Немец Эрик Лессер тем временем поддержал порыв своих подруг Ванессы Хинц и Лауры Дальмайер, увеличив отрыв от второго и третьего места. Следом шли итальянцы, норвежцы и французы, а затем белорусы, возглавлявшие группу преследования из пяти сборных, в которую входил и представитель Олимпийских атлетов из России.

Бабиков передал эстафету Матвею Елисееву на восьмой позиции, и это означало, что борьбу за награды наши завязать уже вряд ли смогут: мы проигрывали четвертой команде почти 45 секунд. Так и получилось. Финишер из России после первой стрельбы поднялся на 6-е место, но затем допустил три промаха и опустился на 9-ю строчку.

А выиграл финиш француз Мартен Фуркад, который сумел нагнать промахнувшегося немца Арнда Пайффера, оставив тому борьбу за серебро и бронзу с норвежцем Эмилем-Хегле Свендсеном и итальянцем Домиником Виндишем. В итоге сборная Норвегии – вторая, Италия – на третьем месте. Время победителей – 1 час 8 мин. 34,3 сек. (0 штрафных кругов + 4 промаха).