Надо Львовом подняли бандеровский флаг

На флагштоке перед львовской ратушей местные власти подняли красно-черное знамя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Акция приурочена ко дню памяти "небесной сотни", который отмечается 20 февраля.

В конце января Львовский областной совет постановил вывешивать на административных зданиях бандеровские флаги в "памятные" даты — день рождения главаря ОУН Степана Бандеры, день создания организации, день рождения и смерти главы Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича, день создания УПА и другие. Такое же предложение о "чествовании" бандеровского флага сейчас рассматривается в Киеве, уточняет ТАСС.

В годы Второй мировой войны украинские националисты сотрудничали с немцами и вели борьбу против советской власти. Также они проводили акции против поляков, самой страшной из которых стала Волынская резня. После освобождения Украины от фашистов УПА стала действовать против военнослужащих Красной Армии, сотрудников советских правоохранительных органов и партийных работников.