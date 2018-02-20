Федерация керлинга: Крушельницкому подсунули мельдоний

Бронзовый призер Олимпиады в керлинге Александр Крушельницкий находится в Южной Корее и ждет заседания Спортивного арбитражного суда (CAS). Дело керлингиста будет рассмотрено 21 или 22 февраля.

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин подтвердил, что Крушельницкий покинул олимпийскую деревню, но остается в Южной Корее. "Он здесь, в Корее, ждет заседание Спортивного арбитражного суда" — приводит слова Созина "Спорт-Экспресс".

Андрей Созин также заявил, что Крушельницкий отрицает употребление мельдония. "У нас есть официальный ответ от Крушельницкого, где он клянется всеми святыми и говорит, что не принимал мельдоний. И что я ему должен сказать? Ведь даже по логике ему не нужен это допинг! Ну был бы хоть один повод у него, а так… Сказали бы, что он сильно устал, а этот препарат помог ему проснуться и быть бодрым. Но мельдоний — не то вещество, которое дает такой эффект. Он ни на что не влияет — ни на скорость, ни на бодрость, ни на что. Просто если ты его долго пьешь, то сердечная мышца восстанавливается лучше. А он "выпил" одну таблетку, которую легче всего подсунуть. В этом и есть наша версия".

Сам Созин считает, что против Крушельницкого была совершена провокация. "Я с Крушельницким не разговаривал, — сказал Созин. — Я только позвонил родителям и извинился, что их сын попал в такую ситуацию. Мы не снимаем с себя ответственность, что не досмотрели в Японии. Но мы исключали, что такое может случиться. Понимаю, что уже поздно оправдываться. Мне уже и лет много, и опыт у меня есть, но я не знал, что такое может быть, что так поступят с этим человеком. Мое мнение, что сделали это в Корее".

Андрей Созин пообещал покинуть пост первого вице-президента Федерации керлинга России, если выяснится, что Крушельницкий добровольно употребил допинг. " Мы отправили запросы Бастрыкину и СКР, — сказал Созин. — Когда будет ответ, мы его представим. Также мы обратились в МОК, чтобы он нам помог. Международная федерация керлинга нас поддержала и заявила, что мельдоний в нашем спорте не нужен. Если Александр скажет: "Извините, пожалуйста. Я сошел с ума и выпил мельдоний", то мы уйдем".

Ситуацию прокомментировал министр спорта России Павел Колобков. Он также не верит, что спортсмен сознательно применил запрещенный препарат. " Безусловно, это – сбой. Сейчас важно понять, по чьей вине он произошел, — цитирует Колобкова "Спорт-Экспресс". — Очевидно, что в данном конкретном случае спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат, в этом просто не было никакого смысла. И керлинг, в принципе, не тот вид спорта, в котором недобросовестные спортсмены принимают допинг. Понимаю, что Саше и всем его товарищам по команде сейчас очень тяжело. Поэтому призываю всех не поддаваться ненужным эмоциям, избегать домыслов. Никто никого сейчас не обвиняет, но факт остается фактом. Надо разобраться, как и когда препарат попал в организм".