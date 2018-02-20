Два года за смертельное ДТП: суд вынес приговор гонщику с Бауманской

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии виновника смертельной аварии на Бауманской улице. В декабре 2016 года Александр Ломов за рулем "Мерседеса" на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил пешехода. После ДТП он сбежал в Германию, где скрывался около семи месяцев.

Несмотря на широкий общественный резонанс, на то, что Александр Ломов долгое время скрывался за границей, на то, что сами обстоятельства аварии шокируют, суд приговорил его всего к двум годам колонии общего режима. Судья учла наличие несовершеннолетних детей у Ломова, то, что он ранее не судим, то, что он заботится о больных родственниках, то, что он раскаялся и возместил пострадавшим материальный ущерб.

Сам Александр Ломов эту новость воспринял сдержанно. В декабре 2016 года на Бауманской улице он, находясь за рулем "Мерседеса", не справился с управлением и на огромной скорости сбил 27-летнего Юрия Карпова. Шансов выжить у пешехода просто не было. По мнению родителей погибшего, водитель устроил на дороге гонки на высокой скорости и поэтому не справился с управлением. С решением, которое вынес суд, они, конечно, не согласны.

— Мы просили, чтобы ему дали строгое наказание. По этой статье предусмотрен максимальный срок пять лет — ну, хотя бы четыре, но не два года, это просто смешно!

— Как Вы считаете, он раскаялся?

— Я считаю, что нет!

Ломов сбил пешехода на машине своего бизнес-партнера Карена Губасаряна, и поначалу полиция задержала именно его. Из-за этой неразберихи Ломову удалось скрыться в Мюнхене, но на территории Германии он был задержан и экстрадирован на родину. Уже российским следователям Александр Ломов сказал, что виновен, но не смог пояснить, почему он скрылся с места ДТП и уехал за границу.

Теперь и у Ломова, и у пострадавшей стороны есть 10 дней на обжалование приговора. Однако скорее всего осужденный Ломов этим правом не воспользуется: учитывая маленький срок наказания и время, проведенное им в СИЗО, он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение уже через два месяца.