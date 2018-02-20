Немецкие двоеборцы заняли весь олимпийский пьедестал

Завершились соревнования по лыжному двоеборью. Три первых места заняли спортсмены из Германии. Представитель России Эрнест Яхин стал 25-м.

Чемпионом стал Йоханнес Ридзек. На втором месте его товарищ по команде Фабиан Риссле, а бронзовая награда досталась Эрнсту Френцелю. Японец Акито Ватабе, лидировавший после прыжков с большого трамплина, остался без медали.

Эрнест Яхин завершил прыжковую часть программы на 15 месте. Но в беге на 10 километров он отступил на десять позиций и оказался 25-м.