Десантный корабль "Петр Моргунов" сойдет со стапелей уже в мае

Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" должны спустить на воду во второй половине мая. Сейчас специалисты судостроительного предприятия "Янтарь" устраняют проблемы с системой управления корабля, которые были выявлены во время испытаний первого корабля этой серии "Ивана Грена". При этом российский флот получит "Петра Моргунова" в срок, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.

Всего ВМС России заказали пока два БДК проекта 11711. Первый, "Иван Грен", сошел со стапелей в 2012 году и до сих пор находится на испытаниях. Хотя, как заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, корабль должны передать покупателям в ближайшие месяцы.

БДК проекта 11711 способны взять на борт до 300 бойцов, 13 танков или 20 БТР и БМП. Вооружение у этих десантных кораблей, скорее, оборонительное. На корме расположена пара 6-ствольных 30-миллиметровых пушек АК-630М.

А на носу установлена артсистема "Дуэт". Тульские оружейники разместили в одной башне сразу две 6-ствольных скорострельных пушки. Вместе они выдают до 8 тысяч снарядов в минуту, а в усиленном режиме – до 10 тысяч. Орудие способно не только перехватывать противокорабельные ракеты или вражеские самолеты и вертолеты, но и поддержать огнем высадку десанта.