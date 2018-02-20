Известный препарат от давления предотвращает развитие диабета первого типа

В списке основных лекарств для снижения кровяного давления, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, значится средство под названием метилдопа. Вот уже 50 лет его прописывают пациентам, в основном детям и беременным женщинам.

Теперь же оказалось, что снижение давления – не единственная функция этого препарата. Учёные из Университетов Колорадо и Флориды (США) выяснили, что метилдопа предотвращает развитие сахарного диабета первого типа (СД1) в 60% случаев.

Напомним, что по сравнению с диабетом второго типа это форма болезни является более тяжёлой, и до появления инъекций инсулина она была смертельной. Сахарный диабет первого типа характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина: поджелудочная железа его просто не вырабатывает. Иммунная система организма начинает "воевать против себя" и атакует бета-клетки, производящие этот гормон, поэтому СД1 является аутоиммунным заболеванием.

Между тем аутоиммунные реакции обусловлены наличием определённых генов. Например, у 60% людей риск развития диабета первого типа повышен из-за наличия гена HLA-DQ8, который отвечает за производство молекулы DQ8.

Исследователи полагают, что избежать возникновения диабета возможно, если производство этой молекулы будет заблокировано. И в этом как раз поможет препарат метилдопа.

Ведущий автор работы Аарон Михельс (Aaron Michels) поясняет: проверять существующие препараты невероятно полезно, ведь большинство из них имеют побочные эффекты, и не обязательно вредные.

При помощи суперкомпьютера команда проверила каждый "препарат малой молекулы" (или низкомолекулярный, то есть со сравнительно малой молекулярной массой), одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и проанализировала связывание с молекулами DQ8. Изучив тысячи лекарств, специалисты обнаружили, что только метилдопа блокирует эту молекулу, при этом не нанося вреда иммунной системе.

Работа продлилась в общей сложности десять лет. Сперва учёные проверяли эффективность препарата на мышах, а затем провели первое небольшое клиническое исследование с участием 20 человек, которым был недавно диагностирован диабет первого типа. Пациенты принимали лекарство трижды в день.

Результаты оказались воодушевляющими: метилдопа либо сильно тормозит, либо вообще предотвращает развитие СД1 почти в 100% случаев, рассказывает Михельс. У Т-клеток (клеток иммунной системы) пациентов снизилась чувствительность к инсулину, они перестали реагировать на него агрессивно, и производство гормона наладилось.

По словам исследователей, тот же подход – блокирование определённых молекул – покажет высокую эффективность в профилактике и лечении многих других аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, целиакия, рассеянный склероз, системная красная волчанка и другие.

Что же касается текущей работы, впереди – более масштабные клинические испытания, которые начнутся уже весной 2018 года.

Более подробно об открытии рассказывается в статье, которая была опубликована в издании Journal of Clinical Investigation.

Любопытно, что ранее препарат от сахарного диабета улучшил память мышам с болезнью Альцгеймера, а лекарство от Альцгеймера оказалось эффективным средством для лечения зубов. Это как раз те случаи, о которых говорили учёные – когда действие препарата не ограничивается только лишь одним положительным эффектом.

Добавим, что ранее мы рассказывали о новых способах борьбы с диабетом первого типа. Заменить постоянные уколы инсулина в скором времени сможет перенос генов, а также пептидная иммунотерапия.