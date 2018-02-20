Александр Крушельницкий: я никогда не принимал допинг

Бронзовый призер в керлинге Александр Крушельницкий заявил, что никогда в жизни не принимал допинг. В пробе "Б" спортсмена из России был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещенных препаратов.

Александр Крушельницкий обратился с официальным обращением, текст которого размещен на сайте Федерации керлинга России. " Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Мне очень жаль, что историческая победа российского керлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом. Вместе с тем, готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишённый здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне. Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося", — говорится в заявлении Александра Крушельницкого.

Руководство Федерации керлинга России в лице президента Дмитрия Свищева и первого вице-президента Андрея Созина не верит в виновность Крушельницкого. Дело керлингиста будет рассмотрено на заседании Спортивного арбитражного суда 21 или 22 февраля.