Третьяковку на Крымском валу ждет трансформация

Масштабная реконструкция ждет новую Третьяковку: концепцию развития здания на Крымском валу представили в Москве. Помещение хотят сделать более современным, превратив в музейно-выставочный центр XXI века.

Внешний вид здания Третьяковской галереи на Крымском валу практически не изменится, а вот внутренние помещения ждёт настоящая трансформация.

"Если вы смотрите на это здание, у него есть "подводный камень". Когда вы стоите на первом этаже и поднимаетесь на второй, вы ничего не видите. Вы стоите на втором этаже и на третий этаж поднимаетесь — вы все еще ничего не видите. И вы должны подняться аж на четвертый этаж, чтобы дойти до сокровищ этого здания", — говорит архитектор Рем Колхас.

Архитекторы развернут лестницы вестибюля, передвинут стены и уберут не несущие конструкции — тем самым вернутся к первоначальному проекту Николая Сукояна и Юрия Шевердяева. Здание начинали строить в 60-х, а закончили только в 1987 году.

"Понятно, что эти здания были рассчитаны на эксплуатацию в 25-30 лет. Здание строилось в те годы, когда требования к выставочным музейным пространствам были совершенно иными, инфраструктура в нем абсолютно не развита", — говорит генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Установят эскалаторы, современные лифты. Изменения затронут и часть, где расположен Центральный дом художника: там будут проводить кинопоказы, музыкальные вечера, фестивали. Появятся залы открытых запасников: посетители смогут увидеть произведения искусства, доступ к которым раньше был закрыт.

О времени начала реконструкции говорить пока рано: журналистам показали не проект, а только концепцию. Впереди обследование здания, затем нужно получить финансирование. Реконструкцию планируют проводить в несколько этапов, часть экспозиции временно перевезут в новое здание. Оно сейчас строится на Кадашевской набережной.