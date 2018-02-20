Финляндия предоставит вид на жительство иностранным стартаперам

Власти Финляндии объявили о запуске программы по выдаче вида на жительства иностранцам, которые собираются запустить в стране стартап. Конкурс стартует весной, в нем могут принять участие граждане России, США, Индии и Африки. Обязательное требование – проработанный бизнес-план, сообщает Yle.

Представитель Business Finland Юкка Хяюрюнен заявил, что они с коллегами ожидают заявки не менее, чем от 100 групп иностранных стартаперов.

По словам Хяюрюнена, в Финляндии существует "дефицит иммигрантов" для создания успешных бизнес-проектов.

"У перспективных иностранных стартаперов, как правило, есть навыки, которые в нашей стране получить невозможно", — заявил представитель Business Finland.

Юкка Хяюрюнен отметил, что в первую очередь власти страны будут рассматривать проекты студентов из других стран, которые учатся в Финляндии и планируют остаться в ней жить.

Ежегодно в Финляндии около 500 стартапов получают государственное финансирование.

В 2017 году финское гражданство и вид на жительство получили 12 тысяч россиян.