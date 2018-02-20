Кубанские инспекторы получили по девять лет за продажу трех "красивых" номеров

По три года за "красивый" номер — таков вердикт Абинского районного суда, приговорившего двух инспекторов кубанского управления ГИБДД к девяти годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Их подельник отделался штрафом в 2,5 миллиона рублей.

По данным следователей, Владимир Рожновский и Евгений Кошелевский — именно они фигурируют на записи с камеры наблюдения — успели продать всего три номера с определенным сочетанием букв и цифр, выручив в общей сложности 145 тысяч рублей. Первый случай датирован ноябрем 2015 года, когда инспекторы по запросу автолюбительницы присвоили ее автомобилю регистрационные номера, а потом от ее имени составили заявлении о том, чтобы их оставить на хранение. Немногим позже стражи порядка подделали договор купли-продажи и передали номера другому владельцу, получив за услугу 25 тысяч рублей. Аналогичным образом они поступили весной 2016 года, продав два "красивых" номера за 30 и 90 тысяч рублей.

Деньги шли не только в карманы Рожновского и Кошелевского, но и двух их подельников, которые подыскивали клиентов и устраивали встречи. Так, Олег Квашнин по решению суда получил штраф в 2,5 миллиона рублей, но остался на свободе, а вот бывшие инспекторы на девять лет отправились в колонию за взятки и служебный подлог, при этом они обязаны будут заплатить по 500 тысяч рублей штрафа каждый.