Скандал в "Прямом эфире": отвергнутая дочь Серова требует 20 миллионов

Гостями новой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" стали друзья и родственники знаменитого певца, народного артиста России Александра Серова. Артист обвинил свою непризнанную внебрачную дочь Кристин Тилер в употреблении запрещенных препаратов. В ответ на это мать девушки потребовала извинений пргрозила Серову многомиллионными судебными исками.

Кристин прилетела в Москву пройти обследование в наркологической клинике, а также сдать тест ДНК, чтобы окончательно определить родство с Александром Серовым и его американской дочерью Алисой.

В студии так же представили кадры интервью с Алисой Аришиной, еще одной внебрачной дочерью Александра Серова. Девушка рассказала о встрече с Кристин, но отметила, что все произошло очень быстро, "Кристин было некомфортно", и она скоро вернулась в отель.

Почему Александр Серов отказывается признавать Кристин Тилер, и о чем мечтает внебрачная дочь певца – ответы в программе "Прямой эфир"!