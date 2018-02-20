По всему миру обрушился Telegram

Сбой в работе мессенджера Telegram наблюдается по всему миру, в том числе и в России.

Как передает ТАСС, об этом сообщает Downdetector, сервис, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы начались около 16 часов по московскому времени. Они коснулись пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и ряде других городов России.

Затруднения с подключением к мессенджеру и с отправкой сообщений испытывают также жители Италии, Великобритании, Сербии, Австрии и других стран Европы.