Суд отказался обязывать ФСБ выдать документы племяннице Валенберга

Мосгорсуд отклонил жалобу племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста, на отказ ФСБ выдать документы о его заключении и смерти на Лубянке.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, судья огласила свое решение: "Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения".

Речь идет об иске племянницы Валенберга Мари Дюпре. Она просила Федеральную службу России пролить свет на гибель дяди. В частности, она хотела ознакомиться с журналами перемещений Лефортовской тюрьмы и внутренней тюрьмы на Лубянке, документами вызова на допрос без изъятий и в полном объеме.

На все запросы она получила отказ – в ФСБ объяснили его тем, что в документах упоминаются личные данные других людей, раскрывать которые родственникам Валленберга нельзя по закону. Кроме того, сотрудники спецслужбы сообщили, что архивные материалы о Валленберге были предоставлены российско-шведской комиссии, они опубликованы и находятся в открытом доступе.

Дюпре не согласилась с отказом и обратилась с иском в Мещанский суд Москвы, но тот отклонил его. Теперь, после того, как Мосгорсуд подтвердил отказ, решение вступило в законную силу.

Официально о смерти дипломата, спасшего жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста, шведские власти официально объявили в октябре 2016 года. Последний раз его видели живым 17 января 1945 года, когда он выехал на встречу с командующим советскими войсками, только что занявшими Будапешт, маршалом Родионом Малиновским, которому намеревался что-то сообщить.

По одной из версий, по дороге он был арестован сотрудниками советской контрразведки Смерш.

Долгое время о нем не было никаких сведений. При Сталине на запросы Швеции о судьбе своего гражданина СССР отвечал, что не располагает такой информацией. В 1947 году заместитель министра иностранных дел Советского Союза Андрей Вышинский официально заявил, что Валленберга в стране нет.

В 1957 году, уже при Хрущеве, СССР уведомил Швецию о том, что Валленберг скончался от сердечного приступа в московской тюрьме на Лубянке 17 июля 1947 года.

Впоследствии в мировой прессе не раз появлялись сообщения со ссылкой на очевидцев, которые будто бы встречали Валленберга гораздо позже указанной даты в различных лагерях ГУЛАГ.

В обнаруженных в 2016 году дневниках видного деятеля советских спецслужб Ивана Серова содержится утверждение о смерти Валленберга в 1947 году. По его словам, бывший начальник Смерша и экс-министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов признался на допросе, что Валенберг был убит и приказ об его ликвидации будто бы исходил от Сталина и министра иностранных дел Вячеслава Молотова.