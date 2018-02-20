В тире на юго-западе Москвы ранили подростка

На юго-западе Москвы подростка ранили из пневматического оружия. Инцидент произошел в тире торгового центра на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, инструктор случайно попал в мальчика. Его отправили в больницу. Сообщается, что ребенок был вместе с отцом. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.