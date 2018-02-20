Москва вошла в десятку лучших европейских городов будущего

Рейтинг составлен аналитиками журнала FDI, который ежегодно выбирает наиболее перспективные города. Эксперты оценивают более ста критериев, таких как экономический потенциал, уровень развития деловой среды, продолжительность и качество жизни, доступность транспорта, аренды, Интернета, развитие социальной сферы и образования. Среди более чем 300 городов российская столица оказалась на шестом месте.

Позади — Прага, Варшава, Будапешт. На первой строчке — Москва как самый современный и комфортный город из всех столиц стран Восточной Европы.

Рейтинг лучших европейских городов составляли, сравнивая более ста критериев. Основные — валовой продукт, продолжительность жизни горожан, их количество с высшим образованием, доступность аренды офисов, наличие Интернета, а также развитие транспорта и дорожной сети.

Еще семь лет назад Москву называли столицей пробок: средняя скорость машин едва дотягивала до 16 километров в час. Новые развязки, дополнительные полосы, умные светофоры улучшили этот показатель втрое. Значительно выросла и сеть общественного транспорта.

За проектом Московского центрального кольца стартовал не менее масштабный — Большая кольцевая линия метро. Только в этом году в столице откроются 20 новых станций. По рельсам уже курсируют современные составы, а в технопарках идут новые разработки. Инновации широко применяют в повседневной жизни москвичей.

"У нас развивается электронное правительство, предоставление госуслуг в электронной форме, предоставление записи в поликлиники, детские сады", — говорит доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий.

Москва и застраивается комплексно: рядом с жилыми домами вырастают и детские сады, школы, больницы. Кстати, и средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась на три года и составляет 77 лет. Качество медицинских услуг растет, а в недавно созданной "Школе профессионального роста" выявляют наиболее талантливых студентов медуниверситетов.

"Сами студенты выражали готовность участвовать в специальной стажировке, практике, которую могла бы организовать Москва для того, чтобы они приходили в наши поликлиники, в наши больницы более подготовленными", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

"По всем этим параметрам Москва последние 5-6 лет очень быстро прогрессирует", — говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Эксперты заявляют: рейтинги городов сегодня как никогда популярны в Европе. Некое соревнование, где Москва теперь — в лидерах.

"Москва выглядит очень привлекательно, по очень простым причинам: Москва быстро меняется, и меняется в позитивную сторону", — объясняет Блинкин.

Стремительно меняется и облик столицы: новые парки, скверы, пешеходные зоны делают город комфортным и привлекательным для туристов.

— Сами поглядите, какие тут дома стоят, вот сам отель "Пекин" — он вообще самый красивый!

— Очень удобный, красивый, есть куда сходить, перспектив много.

— Всю Восточную Европу проехала, наш город замечательный — такой же, как в Европе.

Еще столица становится инвестиционно привлекательной: Москва вошла и в пятерку лучших городов для бизнеса.