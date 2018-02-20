Telegram восстановил работу

Работа мессенджера Telegram практически полностью восстановлена после сбоя.

Как передает ТАСС, об этом сообщило руководство компании в своем официальном аккаунте в Twitter.

Подчеркивается, что в настоящее время функционирование Telegram восстановлено для 99% процентов пользователей.

Сбой в работе мессенджера начался по всему миру около 16 часов по московскому времени. Множество пользователей потеряли возможность подключаться к Telegram и отправлять сообщения.