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Сердечно-сосудистые заболевания и их лечение 1 час назад

Новости Наука

20 февраля 201818:48 Евгения Ефимова

Больше никакой голодовки: новый метод точно определит уровень "плохого" холестерина в крови

Пациентам больше не нужно голодать перед тестом на выявление уровня "плохого" холестерина в крови.
Фото Global Look Press.

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Новый метод измерения уровня так называемого плохого холестерина в крови способен раз и навсегда устранить необходимость голодания до забора крови, заявили учёные Университета Джонса Хопкинса. Ранее медики рекомендовали воздерживаться от пищи несколько часов до проведения теста.

Новый метод вычисления содержания ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) был разработан сотрудником Школы медицины при Университете Джонса Хопкинса Сетом Мартином (Seth Martin) и его коллегами.

"Новый метод определения уровня ЛПНП чуть более сложен. Но его уникальность заключается в том, что его можно провести благодаря той информации, которая уже была собрана при анализе образца крови, необходимого для создания стандартного липидного профиля", — говорит Мартин.

Новый метод  более удобен для пациентов, сообщается в пресс-релизе вуза: образцы крови, взятые у не голодавших людей, дали более точные результаты в сравнении с данными другого метода. Теперь большинство людей смогут проходить такой тест в любое время, а медикам не нужно будет назначать второе обследование, если пациенты всё же поели до теста.

В рамках исследования специалисты сравнивали точность нового метода определения уровня ЛПНП с методом Фридевальда. Последний был разработан ещё в конце 1970-х годов. Оба метода анализировали пробы пациентов, которые либо голодали, либо не воздерживались от пищи.

Ранее Мартин и его коллеги продемонстрировали, что метод Фридевальда недооценивает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), особенно у людей с высокими уровнями триглицеридов. Речь идёт о жирных кислотах, содержание которых обычно выше у людей с ожирением или больных диабетом. Кроме того, уровень триглицеридов повышается после употребления пищи.

По словам медиков, такой метод совершенно не учитывает различия между людьми. То есть о персональном подходе речь не идёт.

Новый метод использует схему, разработанную медиками Университета Джонса Хопкинса. Она учитывает 180 различных факторов, и в итоге тест более точно вычисляет уровень "плохого" холестерина. На проведение теста не тратится много времени, а стоимость его осталась прежней, отмечают автор работы.

Специалисты сравнили методики, используя уже собранные данные от более чем полутора миллионов людей: 959 тысяч из них не ели за 10-12 часов до проведения теста на выявление уровня холестерина, а 586 тысяч не отказывали себе в еде.

У каждого пациента проводился забор крови, а сотрудники лабораторий использовали ультрацентрифугирование, дающее наиболее точное значение уровней холестерина. Медики преследовали одну и ту же цель в каждом случае: измерить общее содержание холестерина, а также содержание ЛПНП, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП порой называют "хорошим" холестерином) и другие компоненты. Также в лаборатории измеряли уровень триглицеридов, применяя стандартный анализ.

Сравнивая эти данные, учёные смогли оценить точность измерения содержания ЛПНП двумя методами, новым и старым. Оказалось, что точность нового способа была намного выше, чем у метода Фридевальда для людей, предпочитавших не воздерживаться от пищи.

Впрочем, говорят учёные, независимо от того, какой метод использовался, временное голодание всегда позволяло получить более точные результаты в рамках анализа уровня ЛПНП. Исследователи также отмечают важность временного воздержания от пищи перед тестом для некоторых пациентов: с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, например.

По мнению Мартина, их исследование поможет медикам принимать лучшие решения, поскольку теперь они будут вооружены более точными результатами (в том числе когда человек не сдержался и поел).

Подробное описание работы опубликовано в научном издании Circulation.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что "холестериновая диета" ускоряет развитие рака кишечника в сто раз. Кроме того, мы писали, что "хороший" холестерин также полезен далеко не всегда. Также медики проследили за превращением "хорошего" холестерина в "плохой".

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